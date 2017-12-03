Эксперты выбрали пять лучших эконом-смартфонов

Оценивались телефоны стоимостью не выше 250 долларов.

США. Эксперты составили рейтинг недорогих смартфонов по соотношению «цена-качество» по данным на осень 2017 года. Стоимость оцениваемых устройств не должна была превышать 250 долларов, пишет Life.

Первое место среди недорогих и качественных телефонов занял Xiaomi Mi A1. Этот смартфон отличается мощным процессором Snapdragon 625, 4 Гб оперативной и 64 Гб внутренней памяти и 5,5-дюймовым дисплеем, поддерживающим FullHD-разрешение. В России устройство стоит 15 490 рублей.

На вторую строчку эксперты поставили смартфон Meizu M6 с 5,2-дюймовой диагональю экрана и ценником в 13 190 рублей.

Замкнул тройку лучших бюджетных телефонов Xiaomi Redmi Note 4, стоимость которого оценивается в 10 100 руб.

Также в топ-5 этого рейтинга попали оснащённый двойной камерой Leagoo Kicca Mix и противоударный смартфон Nomu S10 Pro.