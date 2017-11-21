Игровая консоль Nintendo Switch стала лучшим гаджетом 2017 года по версии журнала Time

В тройке лидеров также оказались iPhone X и ноутбук Surface Laptop Microsoft.

Нью-Йорк. США. Американский журнал Time опубликовал десятку лучших гаджетов 2017 года. Список возглавила игровая консоль Nintendo Switch.

Как пишет РБК, девайс оборудован 6,2-дюймовым дисплеем и функцией подключения к другим устройствам. Это позволяет геймерам играть как на ходу, так и дома (например, подключившись к телевизору).

Второе место занял iPhone X компании Apple, третье - ноутбук Surface Laptop Microsoft. Отмечается, что он стал первым компьютером, выпускаемым с операционной системой Windows 10 S. Ее отличает то, что пользователи могут скачивать и устанавливать приложения только из Windows Store.

Четвертое место редакция журнала отдала квадрокоптеру DJI Spark, которым можно управлять движением руки. Замкнул пятерку лучших смартфон Galaxy S8 компании Samsung.

На шестом месте расположилась игровая консоль Super Nintendo Entertainment System Classic, а на седьмом - смарт-колонка Amazon Echo второго поколения. Восьмое и девятое места издание присудило игровой консоли Microsoft Xbox One X и умным часам Apple Watch 3.

Замыкает топ-10 гаджетов фотоаппарат Sony Alpha A7R II, который, по мнению Time, стал лучшим из когда-либо созданных «зеркалок», и подойдет как для профессиональных, так и для начинающих фотографов.