Дональд Трамп анонсировал начало вакцинации от коронавируса в США

Американская вакцина может пройти экстренное лицензирование.

США. Действующий президент США Дональд Трамп анонсировал в стране начало вакцинации от коронавируса, которая начнётся на следующей неделе. Об этом сообщают «Известия» , со ссылкой на заявление главы государства во время выступления Джорджии.

«Они начнутся на следующей неделе, мы начнем вакцинировать», — сказал Трамп.

Медицинский регулятор FDA в середине декабря рассмотрит вопрос об экстренном лицензировании вакцины «Pfizer» от covid-19. На её разработку Соединённые Штаты выделили различным фармацевтическим компаниям свыше 2,1 млрд долларов.