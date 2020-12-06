Дональд Трамп анонсировал начало вакцинации от коронавируса в США

Американская вакцина может пройти экстренное лицензирование.
США. Действующий президент США Дональд Трамп анонсировал в стране начало вакцинации от коронавируса, которая начнётся на следующей неделе. Об этом сообщают «Известия», со ссылкой на заявление главы государства во время выступления Джорджии.
«Они начнутся на следующей неделе, мы начнем вакцинировать», — сказал Трамп.
Медицинский регулятор FDA в середине декабря рассмотрит вопрос об экстренном лицензировании вакцины «Pfizer» от covid-19. На её разработку Соединённые Штаты выделили различным фармацевтическим компаниям свыше 2,1 млрд долларов.