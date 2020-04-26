В больницах Уханя не осталось пациентов с коронавирусом

Таково заявление властей.

Ухань. Китай. В больницах китайского Уханя не осталось пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Как пишет RT со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель Государственного комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн.

«Благодаря общим усилиям уханьских врачей и помогающих им медиков со всей страны, по состоянию на 26 апреля в больницах Ухани ноль пациентов с коронавирусной инфекцией», — цитирует издание слова Ми Фэна.

Ранее сообщалось, что в Ухане вылечили последнего пациента, который находился с COVID-19 в тяжёлом состоянии.