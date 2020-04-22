Бывший глава гоночной команды Ferrari стал водителем-волонтером скорой помощи

От коронавируса в Италии умерли уже почти 25 тыс. человек.



Рим. Италия. Бывший глава гоночной команды Ferrari на «Формуле-1» Маурицио Арривабене сел за руль скорой помощи в Италии. Своей работой он хочет помочь медикам побороть вспышку COVID-19, пишут «Известия» со ссылкой на Euro Weekly News.

Зарубежному изданию рассказал об этом источник в «Формуле-1». По его словам, Арривабене ведет свою волонтерскую деятельность тайно, не афишируя.

Также сообщается, что волонтером в медслужбах Милана работает директор автоспортивного подразделения Pirelli Марио Изола.

По данным на 22 апреля, коронавирусом в Италии заразились около 184 тыс. человек. 24 648 инфицированных умерли, вылечить удалось 51 600 пациентов.

С 10 марта в стране ввели карантин. Запрещены все массовые мероприятия, закрыты музеи, театры, развлекательные центры.