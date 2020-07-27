Недостроенный парк в Воткинске подвергся нападениям вандалов

В общественном пространстве планируют установить видеонаблюдение.





Воткинск. Удмуртия. Недостроенный парк в Берёзовом заливе Воткинска подвергся нападению вандалов. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава города Алексей Заметаев.

Строительство парка ещё не закончено, но в нём уже начали отдыхать жители. Однако в целости и сохранности был он не долго.

«Некоторым товарищам, видимо, силушку девать некуда или просто заняться нечем - уже сломаны светильник, ограждения на лестнице и на мосту. Большая просьба, если на ваших глазах происходят подобные случаи, наберите, пожалуйста, 02. Давайте вместе беречь наш парк», — написал глава Воткинска.

В дальнейшем на этой территории установят систему видеонаблюдения.