На улице Самсонова в Ижевске появится новый пешеходный переход

«Зебра» разместится рядом с домом №145 по улице Союзной.

Ижевск. Удмуртия. Новый нерегулируемый пешеходный переход появится на улице Самсонова в Ижевске. Соответствующее постановление подписал глава города Олег Бекмеметьев.

«Установить дорожные знаки «Пешеходный переход» по ул. Самсонова в районе дома № 145 по ул. Союзная согласно схемам, согласованным в установленном порядке», - говорится в постановлении.

Дорожники нанесут разметку и обустроят переход. Контроль над исполнением возложен на начальника управления благоустройства администрации Ижевска.