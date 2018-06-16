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Власти Франции защитят Эйфелеву башню пуленепробиваемым стеклом

11:57, 16 июня, 2018
11:57, 16 июня, 2018
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#терроризм\n#безопасность\n#Париж\n#Франция
Фото: Flickr
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Это поможет уберечь многочисленных туристов от террористических нападений.

Париж. Франция. Власти Франции намерены окружить Эйфелеву башню пуленепробиваемым стеклом. Как сообщает Росбалт, это поможет уберечь многочисленных туристов от террористических нападений.

Главный символ французской столицы уже два года окружен временным забором. Теперь же появились деньги на его замену долговечным. На реализацию проекта потребуется около 35 млн евро. Построить новый забор планируется к середине июля.

В Париже до сих пор действует чрезвычайного положения (ЧП), введенный после атак 13 ноября 2015 года. За неполные три года во Франции жертвами терактов стали 240 человек.

11:57, 16 июня, 2018
394
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#терроризм\n#безопасность\n#Париж\n#Франция

 

 

 


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