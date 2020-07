Участники легендарной группы ABBA представят 5 новых песен

Поклонники услышат их в 2021 году.



Стокгольм. Швеция. Знаменитая шведская диско-группа ABBA подарит своим фанатам 5 новых песен. Они прозвучат в 2021 году, пишет RT.

О результатах совместной работы с другими участниками культового коллектива рассказал экс-продюсер и автор песен АВВА Бьорн Ульвеус. По его словам, готовы уже 5 новых композиций, премьера которых по ряду причин отложена на 2021 год.

Напомним, весной 2018 года музыканты группы объявили, что записали 2 трека: I Still Have Faith In You и Don't Shut Me Down, из них один - в жанре поп-музыки 1970-х годов, стиль второго они определили как музыку «вне времени».

Песни были созданы для виртуального тура с голографическими двойниками участников АВВА, созданными при помощи 3D-проекции. На них все музыканты выглядели бы молодыми. Однако запланированные на 2019 год концерты указанного проекта не состоялись по причинам правового характера.

Группа АВВА была создана в начале 1970-х годов. Музыканты назвали ее по первым буквам своих имен: Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад. Основной массив песен квартета был создан и спет в 1972-1982 годах. С тех пор коллектив считается распавшимся, хотя участники сохранили хорошие отношения между собой. Записи АВВА были проданы в свое время тиражом более 350 млн экземпляров.