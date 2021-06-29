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Украденную 9 лет назад картину Пикассо нашли в Греции

10:49, 29 июня, 2021
Евгений Кандаков
Украденную 9 лет назад картину Пикассо нашли в Греции
10:49, 29 июня, 2021
Евгений Кандаков
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#культура\n#Греция\n#полиция\n#кража\n#живопись\n#художники
Фото: pixabay.com
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Вместе с ней возвращена «Ветряная мельница» Питера Мондриана.

Афины. Греция. Два из трех похищенных полотен знаменитых живописцев возвращены полицией в Афинскую национальную галерею. Среди них – «Голова женщины» Пабло Пикассо и «Ветряная мельница» Питера Мондриана, пишет «Интерфакс» со ссылкой на BBC News.

В 2012 году из галереи пропали 3 работы известных художников, в том числе 2 указанные. Преступники сумели вынести их за считанные минуты.

Несколько месяцев назад в полиции заявили, что похищенные полотна до сих пор не вывезены из Греции.

Известно, что Пабло Пикассо подарил свою картину «Голова женщины» Афинской национальной галерее в 1949 году, а написана она была 10 годами ранее.

Кстати, в мае 2021 года другая картина Пикассо «Женщина, сидящая у окна» ушло с молотка за рекордные 103,4 млн долларов США (около 7,5 млрд рублей).

10:49, 29 июня, 2021
Евгений Кандаков
108
0
#культура\n#Греция\n#полиция\n#кража\n#живопись\n#художники