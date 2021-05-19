Манижа вышла на первое место по просмотрам в YouTube «Евровидения»

Букмекеры повысили шансы российской певицы на победу.



Роттердам. Нидерланды. На первое место по просмотрам на YouTube-канале «Евровидения-2021» вышла видеозапись выступления российской певицы Манижи. Как пишут «Известия», за первые часы после размещения ролик посмотрели более 798 тыс. пользователей, из них «лайкнули» запись 69 тыс.

Далее по количеству просмотров идут украинская группа Go_A (более 554 тыс. просмотров) и киприотка Элена Цагрину, видео которой посмотрели более 322 тыс. пользователей.

Как уже сообщалось, 18 мая Манижа выступила в полуфинале «Евровидения» и прошла в следующий этап конкурса.

После яркого полуфинального выступления и триумфа в Интернете букмекеры повысили ее шансы на победу до 10 места, сообщает Sputnik. Ранее, напомним, российская певица находилась в списке претендентов на 14 позиции.

1 место эксперты теперь отдают итальянской рок-группе Mаneskin, 2 – мальтийской певице Дестини Чукуньере, 3 - француженке Барбаре Прави.

Добавим, второй полуфинал Евровидения пройдет 20 мая. В нем участвуют исполнители из Албании, Австрии, Болгарии, Греции, Грузии, Дании, Исландии, Латвии, Молдавии, Польши, Португалии, Сан-Марино, Сербии, Финляндии, Швейцарии, Чехии и Эстонии. 10 из них станут финалистами.

Финал с участием представителей 26 стран состоится 22 мая.