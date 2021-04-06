Больницы Удмуртии в соцсетях, гаражная амнистия и фавориты «Евровидения»

Что произошло в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Солнечное утро заставляет жмуриться от удовольствия. Во вторник, 6 апреля, предлагаем традиционный обзор новостей.

В сеть, все в сеть

Все медучреждения Удмуртии обзавелись собственным аккаунтами в соцсетях. Об этом на своей странице в «Инстаграме» сообщила заместитель председателя правительства Удмуртской Республики Эльвира Пинчук. Жители республики смогут задать свои вопросы не только в регистратуре лично или по телефону, но и написав в поликлинику через соцсети.

Ссылки на аккаунты должны появиться на официальных сайтах медучреждений.

Мост на Гончарова

В Сарапуле в 2020 году заменили мост на улице Гончарова. Вместо трехпролетной железобетонной конструкции установили однопролетную металлическую на свайном основании протяженностью 42 м. Стоимость работ оценивалась в 234 млн рублей.

По данным пресс-службы администрации Сарапула, 7 апреля на путепроводе подключат светофор.

Пушистый фестиваль

25 апреля в Ижевске пройдет «Пушистый фестиваль», помогающий людям и животным находить друг друга. Сегодня мы расскажем о коте Плутошке. Ему примерно 4 года, очарователен, харизматичен, ласков, дружелюбен и чистоплотен. Предпочитает сухой корм. Отдаётся только в квартиру, желательно единственным питомцем.

Свободу гаражам

Президент России Владимир Путин подписал закон о «гаражной амнистии». Документ вступит в силу с 1 сентября, что дает время регионам подготовиться к его введению. Как пишет Интерфакс, вводится упрощенный порядок оформления земельных участков под гаражами и самих гаражей. Закон распространяется на гаражи, построенные до 30 декабря 2004 года.

Предполагается, что поправки в нормативно-правовые акты затронут более 3,5 млн россиян, которые теперь смогут официально распоряжаться гаражами и участками под ними.

Фавориты

Эксперты назвали вероятных призеров «Евровидения», которое в этом году пройдет в Нидерландах. Лента.ру со ссылкой на РИА Новости сообщает, что наибольшую вероятность победы (18%) имеет представительница Мальты, певица Дестини Чукуньере. На второе место букмекеры поставили швейцарского музыканта Джона Мухарремай, известного как Gjon’s Tears. У него показатель в 13%. Вероятная «бронза» у француженки Барбары Прави — 11%.

Поп-певица Manizha, представляющая на «Евровидении» Россию, по подсчетам экспертов, может занять 14 место. Вероятность ее победы оценивается в 2%.