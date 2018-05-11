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В Лиссабоне определился порядок выступления финалистов «Евровидения-2018»

13:00, 11 мая, 2018
Александра Бобрович
13:00, 11 мая, 2018
Александра Бобрович
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#музыка\n#Евровидение\n#конкурс\n#песня\n#музыканты\n#Португалия
Фото: vk.com/eurovision_today (EUROVISION TODAY)
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Финал музыкального конкурса пройдет в столице Португалии 12 мая.

Лиссабон. Португалия. Порядок выступления финалистов «Евровидения-2018» определился в португальской столице. Как пишут «Известия», свои выступления представят музыканты из 26 европейских стран.  

Так, первым на сцену арены Altic выйдет представитель Украины - 21-летний певец Melovin. Он исполнит композицию Under the Ladder. Затем состоятся выступления испанского дуэта с песней Tu canción, словенской певицы Леи Сирк и Евы Засимаускайте из Литвы.  

Выигравший «Евровидение» в 2009 году Александр Рыбак выйдет на сцену седьмым. После него выступление представит страна-хозяйка. В 2018 году за Португалию выступит Клаудия Пашкоал с песней O jardim.  

После них свои выступления покажут Великобритания, Сербия, Германия, Албания, Франция, Чехия, Дания, Австралия, Финляндия, Болгария, Молдавия, Швеция, Венгрия, Израиль, Нидерланды, Ирландия и Кипр.  

Последними в Лиссабоне будут выступать представители Италии- дуэт Эрмала Мета и Фабрицио Моро. Они споют перед европейским зрителем песню Non mi avete fatto niente.  

Напомним, финал музыкального конкурса пройдет в столице Португалии 12 мая. Впервые за победу на «Евровидении» не будет бороться Россия, так как певица Юлия Самойлова не смогла пройти в финал.

13:00, 11 мая, 2018
Александра Бобрович
246
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#музыка\n#Евровидение\n#конкурс\n#песня\n#музыканты\n#Португалия

 

 

 


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