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Юлия Самойлова не прошла в финал «Евровидения-2018»

09:00, 11 мая, 2018
Александра Бобрович
09:00, 11 мая, 2018
Александра Бобрович
482
0
#музыка\n#Евровидение\n#Россия\n#голосование\n#результат\n#итоги\n#музыканты\n#Португалия\n#Юлия Самойлова
Фото: /vk.com/eurovision_today
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Впервые Россия не будет бороться за победу в музыкальном конкурсе.

Лиссабон. Португалия. Российская певица Юлия Самойлова не прошла в финал «Евровидения-2018». Как сообщает РТ, исполнительница не смогла набрать необходимое число баллов по результатам голосования.  

На сцену португальской арены Altic Самойлова вышла под шестым номером. Она исполняла композицию I Won’t Break, находясь на вершине горы – специально созданной декорации. В номере также были задействованы танцоры шоу-балета «Тодес» Ильдар Гайнутдинов и Анастасия Джуркина.  

Julia Samoylova - I Won't Break - Russia - LIVE - Second Semi-Final - Eurovision 2018

Однако европейские зрители и профессиональное жюри не оценили замысел режиссеров-постановщиков. И в финал певица не прошла. Таким образом, впервые Россия не будет бороться за победу в музыкальном конкурсе.  

При этом стали известны имена второй десятки финалистов «Евровидения-2018». 12 мая в Лиссабоне будут выступать музыканты из Сербии, Молдавии, Венгрии, Украины, Швеции, Австралии, Норвегии, Дании, Словении и Нидерландов.  

В свою очередь выступление Юлии Самойловой вызвало неоднозначную реакцию у российских пользователей соцсетей, смотревших полуфинальные испытания конкурса. Они разделились на два лагеря, отмечает издание. Одни поддерживали российскую участницу, другие посчитали, что певица могла выступить лучше.

09:00, 11 мая, 2018
Александра Бобрович
482
0
#музыка\n#Евровидение\n#Россия\n#голосование\n#результат\n#итоги\n#музыканты\n#Португалия\n#Юлия Самойлова

 

 

 


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