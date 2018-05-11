Впервые Россия не будет бороться за победу в музыкальном конкурсе.

Лиссабон. Португалия. Российская певица Юлия Самойлова не прошла в финал «Евровидения-2018». Как сообщает РТ, исполнительница не смогла набрать необходимое число баллов по результатам голосования.

На сцену португальской арены Altic Самойлова вышла под шестым номером. Она исполняла композицию I Won’t Break, находясь на вершине горы – специально созданной декорации. В номере также были задействованы танцоры шоу-балета «Тодес» Ильдар Гайнутдинов и Анастасия Джуркина.

Julia Samoylova - I Won't Break - Russia - LIVE - Second Semi-Final - Eurovision 2018

Однако европейские зрители и профессиональное жюри не оценили замысел режиссеров-постановщиков. И в финал певица не прошла. Таким образом, впервые Россия не будет бороться за победу в музыкальном конкурсе.

При этом стали известны имена второй десятки финалистов «Евровидения-2018». 12 мая в Лиссабоне будут выступать музыканты из Сербии, Молдавии, Венгрии, Украины, Швеции, Австралии, Норвегии, Дании, Словении и Нидерландов.

В свою очередь выступление Юлии Самойловой вызвало неоднозначную реакцию у российских пользователей соцсетей, смотревших полуфинальные испытания конкурса. Они разделились на два лагеря, отмечает издание. Одни поддерживали российскую участницу, другие посчитали, что певица могла выступить лучше.