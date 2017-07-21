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      Тело Сальвадора Дали извлекли из склепа

      12:19, 21 июля, 2017
      Новичок
      12:19, 21 июля, 2017
      Новичок
      254
      0
      #культура\n#живопись\n#художники\n#генетика\n#Сальвадор Дали
      Фото: pixabay.com
      254
      0

      Эксгумацию провели по просьбе предполагаемой дочери художника.  

      Фигерас. Испания. В Испании по делу об установлении отцовства эксгумировали останки Сальвадора Дали. Набальзамированное тело знаменитого художника в соответствии с его завещанием покоилось в полу одной из комнат Театра-музея, названного его именем и расположенного в городе Фигерас в Каталонии.  

      По данным РБК, вечером 20 июля судмедэксперты подняли полуторатонную надгробную плиту. Извлеченный биологический материал будет отправлен на экспертизу в Мадрид. В течение двух недель в судебно-медицинской лаборатории испанской столицы обещают установить, является ли Дали отцом Пилар Абель Мартинес, по иску которой было произведено вскрытие.  

      Как уже сообщалось, 58-летняя женщина считает себя внебрачной дочерью знаменитости.  О своей связи с художником, имевшей якобы место в 1955 году, ей рассказала мать. Она была домработницей в доме Дали.  

      Судебную тяжбу по поводу установления отцовства Пилар ведет с 2007 года. В случае, если родство будет подтверждено, она сможет носить фамилию Дали, а в дальнейшем поднять вопрос о наследовании имущества сюрреалиста, в том числе его знаменитых картин.

      12:19, 21 июля, 2017
      Новичок
      254
      0
      #культура\n#живопись\n#художники\n#генетика\n#Сальвадор Дали

       

       

       

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