Тело Сальвадора Дали извлекут из могилы для установления отцовства

Разрешение на эксгумацию выдал Мадридский суд.

Мадрид. Испания. В целях установления отцовства останки знаменитого художника-сюрреалиста Сальвадора Дали будут эксгумированы. Решение об этом вынес Мадридский суд, сообщают «Известия».

Иск подала 58-летняя Пилар Абель Мартинес, которая считает себя внебрачной дочерью художника. По словам женщины, ее мать познакомилась с Дали в 50-х годах 20 века. Поскольку иных биологических материалов после смерти сюрреалиста не осталось, суд удовлетворил иск Мартинес и дал разрешение извлечь тело из могилы. Экспертизу проведут в Национальном институте токсикологии.

Сальвадор Дали умер в 1989 году в возрасте 85 лет. В соответствии с завещанием, тело художника погребено в полу одной из комнат театра-музея Дали в городе Фигерас.