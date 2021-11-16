Сертификацию «Северного потока-2» отложили

Nord Stream 2 AG обязали подать документы от имени компании, зарегистрированной в Германии.



Берлин. Германия. Процесс сертификации «Северного потока-2» задерживается из-за новых требований регулятора. Bundesnetzagentur (Федеральное сетевое агентство) обязало оператора газопровода, швейцарскую Nord Stream 2 AG, представить документы от имени компании, зарегистрированной в Германии, пишет «Интерфакс».

В связи с этим предприятие решило оформить дочернюю структуру в ФРГ и передать ей основные активы и кадровые ресурсы.

О том, насколько эти процедуры задержат подключение газопровода, в пресс-службе Nord Stream 2 AG комментировать отказались.

После выполнения указанных требований Федеральное сетевое агентство Германии вернется к экспертизе «Северного потока-2» и в установленный законом четырехмесячный период подготовит и направит в Еврокомиссию проект своего решения для вынесения ей своего вердикта.

Между тем на фоне этой новости цена газа в Европе взлетела до 1046 долларов за 1 тыс. кубометров.

Добавим, перед этим стало известно, что к процессу сертификации «Северного потока-2» допустят украинские государственные компании «Нафтогаз» и «Оператор ГТС Украины». Правда, у них не будет права голоса. Также они не смогут наложить вето на реализацию проекта

18 октября компания Nord Stream 2 AG объявила о заполнении первой нитки газопровода техническим газом. Это значит, что поставки голубого топлива по ней могут начаться сразу после получения разрешения. Позднее президент России Владимир Путин сообщил, что вторую нитку заполнят до конца 2021 года.

Строительство «Северного потока-2» завершилось 10 сентября. Газопровод проложен от России до Германии по дну Балтийского моря. Мощность обеих ниток составляет 55 млрд кубометров газа в год.