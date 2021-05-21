Виновных в подорожании продуктов по всему миру нашел Bloomberg

Цены разогнали производители биотоплива, считают авторы издания.



Нью-Йорк. США. Эксперты Bloomberg выяснили, из-за чего во всем мире уже несколько месяцев растут цены на продукты питания. Ресурсы скупили производители растительного топлива, что вызвало повышенный спрос, дефицит и как следствие – подорожание, пишет Газета.ру со ссылкой на аналитические материалы агентства.

По данным издания, производством биогорючего занялись многие крупные энергетические компании. Топливо изготавливают из растительных и животных жиров, зерновых, бобовых и даже сахара. В частности, по этой причине цена сахара увеличилась наполовину, а корма для животных и подорожали за последние 7 лет дошли до рекордного уровня.

Также на ситуацию влияют принимаемые многими государствами программы по борьбе с изменением климата.

«Наступает день расплаты. Цены на пальмовое и другие растительные масла растут. Когда нефтеперерабатывающие заводы прекратят превращать пищевое чистое масло в возобновляемое дизельное топливо?» - приводит агентство слова гендиректора Green Plains Тодда Беккера. Возглавляемая им американская компания производит биотопливо из кукурузного масла.

Ранее, напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин объяснил мировой рост цен на продовольствие мягкой монетарной политикой в ряде экономически развитых стран.

«Низкие процентные ставки и необеспеченные товарами деньги на рынке разогнали инфляцию в мире, в том числе повысили стоимость продуктов питания», - заявил глава кабмина.