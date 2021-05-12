Мишустин обвинил торговые сети и производителей продуктов в алчности

Премьер пригрозил «обуздать аппетиты» и напомнил о госпрограммах поддержки аграрного сектора.



Москва. Глава правительства России Михаил Мишустин признал, что одной из причин роста цен на продовольствие в стране в последние месяцы стала жадность собственников торговых сетей и агрохолдингов. Об этом он заявил 12 мая во время ежегодного отчета перед парламентариями в Госдуме, сообщает пресс-служба кабмина

Премьер напомнил, что у властей имеется достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто злоупотребляет ажиотажным спросом.

По словам Михаила Мишустина, бизнес решил нажиться на россиянах, использовав рост цен на мировых рынках продовольствия как предлог для повышения внутренних цен. В результате «импорт инфляции» стал спутником роста экспортного потенциала агропромышленного комплекса.

В связи с этим глава кабмина напомнил, что правительство прибегло к ряду мер по сдерживанию цен на социально значимые продукты, в основном экономического характера.

В частности, из бюджета было выделено около 15 млрд рублей на поддержку производителей муки, хлеба, сахара и растительного масла. Также власти прибегли к долгосрочным компенсационным механизмам, которые снижают зависимость внутренних цен от мировых. Благодаря этому экспортная пошлина в виде субсидий возвращается производителям, а не платится напрямую в федеральный бюджет, подчеркнул Мишустин.

Кроме того, премьер заявил, что мировой рост цен на продовольствие является во многом спекулятивным, вызванным мягкой монетарной политикой в ряде экономически развитых стран.

«Низкие процентные ставки и необеспеченные товарами деньги на рынке разогнали инфляцию в мире, в том числе повысили стоимость продуктов питания», - приводит слова Мишустина пресс-служба правительства.