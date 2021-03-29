Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз сняли с мели

Теперь буксиры пытаются привести его в транспортабельное положение.



Каир. Египет. Заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз Ever Given удалось стащить с мелкого места, на котором он застрял почти неделю назад. Об этом пишет «Интерфакс».

Как рассказал представитель транспортной компании Inchcape, сейчас буксиры пытаются установить судно в положение, в котором его можно будет вывести в открытое море.

Насколько быстро завершится операция, пока неясно. Некоторые эксперты предупреждают, что если придется выгружать с судна контейнеры, то этот процесс может занять даже не дни, а недели.

Напомним, судно Ever Given село на мель в южной части Суэцкого канала 23 марта. В результате важнейшая мировая торговая артерия оказалась заблокирована в обе стороны. Освобождения пути ждут уже более 300 судов, в том числе множество танкеров с нефтью. Попытки сдвинуть контейнеровоз с места поначалу были безрезультатны.

На фоне инцидента власти Турции заявили о строительстве канала-дублера Босфорского пролива. Ежегодно через него проходит более 40 тысяч судов. При этом его безопасная пропускная способность Босфора почти вдвое ниже.