Турция решила открыть второй Босфорский пролив

Канал станет альтернативой существующему проходу из Черного моря в Мраморное.



Анкара. Турция. Искусственный канал длиной около 45 км между Черным и Мраморным морями выкопают в Турции. План строительства Kanal Istanbul Project одобрило министерство окружающей среды и урбанизации страны, пишет «Российская газета».

«Мы одобрили планы развития проекта Kanal Istanbul Project и вынесли их на общественное обсуждение. Мы быстро предпримем шаги, чтобы обогатить нашу страну и наш любимый город новым каналом», - написал на своей странице в Twitter глава ведомства Мурат Курум.

По плану, новый канал пройдет примерно в 20-30 километрах к западу от существующего пролива Босфор. Стоимость работ оценивается в 75 млрд лир (больше 696 млрд рублей). Берега канала застроят роскошными жилыми домами.

Ежегодно через Босфор проходят более 40 тысяч судов. При этом его безопасная пропускная способность составляет 20-25 тысяч кораблей.

Напомним, 23 марта судно Ever Given село на мель в южной части Суэцкого канала. В результате важнейшая торговая артерия оказалась заблокирована в обе стороны. Попытки сдвинуть контейнеровоз с места успехом пока не увенчались. Освобождения пути ждут уже более 300 судов.