Новая попытка освободить Суэцкий канал от контейнеровоза не увенчалась успехом

На морской артерии сохраняется пробка.

Египет. Новая попытка освободить Суэцкий канал от большегруза не увенчалась успехом. Об этом пишет МИР24

Судно Ever Given по-прежнему остается на мели, из-за чего другие суда не могут продвинуться.

Через пару дней на место обещает прибыть аварийно-спасательная группа из Нидерландов. Пока же там откачивают воду из контенервоза и выгружают песок.

Напомним, следовавший из Китая в Роттердам Ever Given сел на мель в Суэцком канале. От ветра и течения его развернуло почти поперек водной артерии. Четвертые сутки там стоят по 250 судов в обе стороны, в том числе и танкеры с нефтью и сжиженным газом.

Ежегодго по каналу провозят пятую часть мировых объемов товаров. На фоне этого нефть марки Brent на Лондонской бирже подорожала на 3%. Каждый сутки простоя стоят владельцам судов около 10 млрд долларов.