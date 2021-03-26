Снижение заболеваемости клещевым энцефалитом в Удмуртии, новый российский посол в Белоруссии и «пробка» в Суэцком канале: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. Последний рабочий день начинаем с подборки интересных новостей из разных уголков света.

Снижение заболеваемости

Заболеваемость клещевым энцефалитом в 2020 году в Удмуртии сократилась в 3,6 раза. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

Всего за прошлый годы было зафиксировано 16 случаев заболевания клещевым энцефалитом, что на 41 случай меньше, чем в 2019 году. Это минимальный показатель за последние 10 лет.

Снижение числа заболеваний связано с введением коронавирусных ограничений и уменьшением контактов людей.

Новый посол

Президент России Владимир Путин назначил Евгения Лукьянова послом РФ в Белоруссии. Об этом пишет «Газета.ru».

Другим указом российский лидер освободил Лукьянова от должности посла РФ в Латвии. Дипломат занимал этот пост с 15 декабря 2016 года. С 2012 по 2016 годы Лукьянов работал помощником секретаря Совета безопасности России.

Суэцкая пробка

Навигация по Суэцкому каналу остановлена в обоих направлениях. Причиной затора стал севший на мель контейнеровоз. Об этом сообщает телеканал «МИР 24».

Вторые сутки несколько буксиров пытаются вытащить судно, которое застряло поперёк канала. Сложность в том, что дно канала в районе инцидента не песчаное, а скальное. Может возникнуть необходимость в разгрузке контейнеров. А для этого нужно подогнать еще одно судно.

Авария произошла в самой узкой части водной артерии. Из-за нее в самом канале и на подходах к нему в Красном и Средиземном море скопилось более 150 судов с грузами.

Жертвы торнадо

По меньшей мере пять человек погибли в результате торнадо в американском штате Алабама. Об этом пишет «RG».

Более 20 тысяч жителей нескольких округов штата остаются без электричества. В крупнейшем городе штата Бирмингеме разрушены от 30 до 50 построек.