Bloomberg: погодные катаклизмы в Европе могут вывести Россию в мировые лидеры по экспорту зерна

К 2028 году наша страна может взять под контроль до 20% хлебного рынка.



Лондон. Великобритания. Аграрии Европы из-за засух и наводнений соберут в этом году низкий урожай пшеницы. В результате Россия может выйти на первое место в мире по экспорту зерновых, пишет Лента.ру со ссылкой на Bloomberg.

Агентство отмечает, что Россия сейчас поставляет зерно более чем в 100 стран, доминирует на египетском рынке и с каждым годом наращивает поставки в государства Северной Африки и Ближнего Востока. Между тем, еще недавно на этих направлениях доминировали фермеры Евросоюза.

В то же время, по прогнозам Министерства сельского хозяйства США, экспорт зерновых в этом сезоне вырастет на 10 процентов.

Неурожаем в Европе готовы воспользоваться также Австралия и Канада. Первая из указанных стран в июне планирует поставить на внешние рынки 26,7 млн тонн зерна, или на 76% больше прошлогоднего. На рекорд идет и Канада: там прогнозируют самый большой объем экспорта с начала 1990-х годов.

Между тем в мае Минсельхоз США предсказал России один из самых больших урожаев в истории - свыше 77 млн тонн пшеницы. Однако ситуацию может скорректировать жара, установившаяся в начале лета в Сибири и погубившая посевы на значительных территориях.

Тем не менее, в долгосрочной перспективе зарубежные аналитики предсказывают России мировое лидерство на хлебном рынке. В 2028 году наша страна сможет контролировать до 20% мирового экспорта зерна, прогнозируют эксперты. На Западе опасаются, что это даст в руки Кремля новое «экономическое оружие», подобное газо- и нефтепроводам.