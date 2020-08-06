Деньги не пахнут: в Финляндии откроют станцию по заправке автомобилей газом из навоза

Инициатива принадлежит двум фермерам, которые ранее за счет коровьих «лепешек» обеспечили свой бизнес электричеством и отоплением.



Хаапавеси. Финляндия. Финские коровы будут заправлять автомобили, причем вовсе не молоком. До конца этого года в скандинавской стране откроется первая АГЗС, на которой водителю предложат газ из навоза, сообщает «МИР24» со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства, создать экологически чистую газозаправку для автомобилей решили фермеры Янне и Вилле Вуоренмаа. У них 180 молочных ферм по всей стране, и навоза там хватает. Первую установку по производству биогаза из отходов коровьей жизнедеятельности фермеры открыли 15 лет назад. «Выхлопа» хватило на то, чтобы перекрыть потребности бизнеса в электроэнергии и отоплении.

Теперь Янне и Вилле Вуоренмаа решили заправлять газом молоковозы и прочий транспорт, работающий на таком горючем. Доступная для автомобилистов АГЗС откроется в городе Хаапавеси.

Кстати, тем же путем идет известная в Финляндии и за ее пределами молочная компания Valio. На ее фермах работает 20 станций по переработке навоза в биогаз. Свести к нулю углеродный след на предприятии рассчитывают к 2035 году.

Добавим, завод по переработке отходов животноводства запустили в 2019 году в Ленинградской области. Из навоза там вырабатывают электроэнергию и удобрения.