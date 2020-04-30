Владельцы отелей в Турции обещают не поднимать цены после пандемии

Пик заболеваемости в стране уже пройден.

Анталья. Турция. Цены на проживание в турецких гостиницах останутся прежними после спада пандемии COVID-19. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказал агентству глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр, повышения ждать не следует, поскольку большинство контрактов на предстоящий сезон были заключены еще в прошлом году. Многие бизнесмены готовы даже объявить скидки, чтобы привлечь побольше туристов.

Чорабатыр признал, что расходы владельцев туристических объектов могут возрасти из-за ужесточения требований по дезинфекции. Однако он надеется, что власти окажут помощь отрасли, оказавшейся в тяжелом положении.

Ранее правительство Турции заявило о том, что пик эпидемии COVID-19 в стране пройден. Количество вылечившихся пациентов уже вдвое превысило число вновь заболевших. Всего выявлено 114,6 тыс. зараженных. 2,9 тыс. из них скончались, 38,8 тыс. выздоровели.