Украина оштрафовала авиакомпанию из Казахстана за полет над Крымом

Взысканная сумма составила 136 тыс гривен.

Киев. Украина. Euro-Asia Air заплатила Украине штраф за «нарушение воздушного пространства». Лайнер казахской авиакомпании пролетел над Крымом, который киевские власти продолжают считать своей территорией, сообщает RT.

Полет состоялся 8 августа 2019 года. Взысканная за это сумма составила 136 тыс гривен.

В марте 2018 года сообщалось, что с 2015 года власти Украины наложили почти 210 млн долларов США штрафов на российские авиакомпании, выполняющие рейсы в Крым.

Напомним, Крым стал российским регионом по результатам референдума в марте 2014 года.