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Украина оштрафовала авиакомпанию из Казахстана за полет над Крымом

16:45, 27 декабря, 2019
Евгений Кандаков
Украина оштрафовала авиакомпанию из Казахстана за полет над Крымом
16:45, 27 декабря, 2019
Евгений Кандаков
21
0
#Украина\n#авиация\n#Казахстан\n#Крым\n#Россия\n#штраф
Фото: pixabay.com
21
0

Взысканная сумма составила 136 тыс гривен.

Киев. Украина. Euro-Asia Air заплатила Украине штраф за «нарушение воздушного пространства». Лайнер казахской авиакомпании пролетел над Крымом, который киевские власти продолжают считать своей территорией, сообщает RT.

Полет состоялся 8 августа 2019 года. Взысканная за это сумма составила 136 тыс гривен.

В марте 2018 года сообщалось, что с 2015 года власти Украины наложили почти 210 млн долларов США штрафов на российские авиакомпании, выполняющие рейсы в Крым.

Напомним, Крым стал российским регионом по результатам референдума в марте 2014 года.

16:45, 27 декабря, 2019
Евгений Кандаков
21
0
#Украина\n#авиация\n#Казахстан\n#Крым\n#Россия\n#штраф

 

 

 


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