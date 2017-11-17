Биткоин поставил новый рекорд стоимости - 8 тысяч долларов

Это произошло через несколько дней после обвала курса криптовалюты на 30%.

Пекин. КНР. Стоимость биткоина впервые перевалила за 8 тысяч долларов. Рекорд был поставлен ночь на 17 ноября во время торгов на бирже Bifinet, пишут «Известия».

Отмечается, что на бирже Coindesk криптовалюта немного «не дотянула» до этой отметки. Максимальный результат роста стоимости биткоина составил там 7998,32 доллара.

К утру пятницы, 17 ноября, курс электронных «денег» начал плавно снижаться. Около 09:30 биткоины продавались за 7903 и 7897,36 доллара на биржах Bifinet и Coindesk соответственно. Таким образом, за сутки стоимость криптовалюты выросла на 800 долларов.

Напомним, дороже 5 тысяч долларов биткоины впервые начали стоить в октябре. В начале ноября их курс вырос до 7 тысяч. 12 ноября криптовалюта потеряла за сутки 30% своей цены.

А в конце октября Владимир Путин поручил правительству России и Центробанку разработать схему налогообложения майнинга (добычи) биткоинов.