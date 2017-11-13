Биткоин упал в цене на 30 процентов

Инвесторы стали активнее вкладываться в его «двойника» - Bitcoin Cash, объяснили аналитики Bloomberg.

Пекин. КНР. О резком снижении курса биткоина сообщает Лента.ру со ссылкой на Bloomberg. По данным зарубежного издания, за последние дни самая популярная криптовалюта обвалилась почти на 30 процентов.

Падение началось после того, как в минувшую среду, 8 ноября, Bitcoin установил очередной рекорд роста стоимости, достигнув показателя 7882 долларов за единицу. После этого рост сменился падением. На 9,5 процентов криптовалюта подешевела с вечера пятницы, а если считать со среды, то снижение составило 29 процентов.

По мнению экспертов Bloomberg, потери биткоина объясняются ростом его «двойника» - Bitcoin Cash, созданного в начале августа сообществом майнеров из КНР. Инвесторы закупают его в ущерб «классическому» Bitcoin. Стоимость биткоин кэш выросла с пятницы на 40 процентов, достигнув рекордных 2478 долларов. В то же время к утру понедельника, 13 ноября, произошло столь же резкое падение курса новой криптовалюты до 1325 долларов.