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      Биткоин упал в цене на 30 процентов

      11:28, 13 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      11:28, 13 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      199
      0
      #интернет\n#бизнес\n#заработок\n#финансы и деньги\n#криптовалюта
      Фото: pixabay.com
      199
      0

      Инвесторы стали активнее вкладываться в его «двойника» - Bitcoin Cash, объяснили аналитики Bloomberg.  

      Пекин. КНР. О резком снижении курса биткоина сообщает Лента.ру со ссылкой на Bloomberg. По данным зарубежного издания, за последние дни самая популярная криптовалюта обвалилась почти на 30 процентов.   

      Падение началось после того, как в минувшую среду, 8 ноября, Bitcoin установил очередной рекорд роста стоимости, достигнув показателя 7882 долларов за единицу. После этого рост сменился падением. На 9,5 процентов криптовалюта подешевела с вечера пятницы, а если считать со среды, то снижение составило 29 процентов. 

      По мнению экспертов Bloomberg, потери биткоина объясняются ростом его «двойника» - Bitcoin Cash, созданного в начале августа сообществом майнеров из КНР. Инвесторы закупают его в ущерб «классическому» Bitcoin. Стоимость биткоин кэш выросла с пятницы на 40 процентов, достигнув рекордных 2478 долларов. В то же время к утру понедельника, 13 ноября, произошло столь же резкое падение курса новой криптовалюты до 1325 долларов.

      11:28, 13 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      199
      0
      #интернет\n#бизнес\n#заработок\n#финансы и деньги\n#криптовалюта

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