  • $ 60.38 ↑
  • € 68.95 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Беспорядки в Индии могут привести к росту цен на элитный чай

      18:51, 10 июля, 2017
      Новичок
      18:51, 10 июля, 2017
      Новичок
      93
      0
      #сельское хозяйство\n#торговля\n#Индия\n#чай\n#беспорядки
      Фото: pixabay.com
      93
      0

      Речь идет о сорте дарджилинг, который возделывают в окрестностях одноименного города.  

      Дарджилинг. Индия. Чаю сорта дарджилинг грозит подорожание на 20%. Такой прогноз делают эксперты в связи с обострением конфликта на севере страны, передают «Известия».  

      Причина – столкновения в одноименном округе Дарджилинг. Его жители, этнически близкие к непальцам гуркхи, требуют создания для себя отдельного штата. Из-за обострения конфликта сбор чая на данной территории прекратился.  

      По словам председателя Ассоциации производителей чая дарджилинг Винода Мохана, не убрано около 20% урожая. Это чревато потерей 40% выручки, заявил Мохан.  

      Как следствие, по мнению экспертов, в итоге чай дарджилинг может подорожать на 20%, что станет историческим максимумом. Между тем этот сорт чая и так является самым дорогим в мире.

      18:51, 10 июля, 2017
      Новичок
      93
      0
      #сельское хозяйство\n#торговля\n#Индия\n#чай\n#беспорядки

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Пользователи соцсетей отреагировали на слова врио главы Удмуртии о ценах «Ижавиа»

      18:29, 04 июля, 2017
      6558

      Фото потопа в Ижевске, прогноз погоды от синоптиков на июль и страшное ДТП в Африке: что произошло минувшей ночью

      3782
      08:00, 06 июля, 2017

      Участок в Малой Пурге мог достаться экс-зампреду правительства Удмуртии Людмиле Чунаевой

      3525
      12:46, 03 июля, 2017

      Земля из-под аварийных домов в Малой Пурге досталась экс-зампреду правительства Удмуртии

      3226
      10:20, 03 июля, 2017

      Розыск преступника в Ижевске, дело «пьяного» мальчика из Балашихи и Путин на G20: что произошло минувшей ночью

      2772
      08:00, 07 июля, 2017

      Путин отправил в отставку 8 высокопоставленных силовиков

      16:56, 06 июля, 2017
      1417

      Водители Санкт-Петербурга возмутились новыми госномерами с неприличными буквами

      1187
      15:35, 07 июля, 2017

      Правительство разрешило перевозить детей от 7 лет без автокресел

      1015
      12:50, 04 июля, 2017

      Стали известны самые востребованные у силовиков России авто

      1012
      18:26, 08 июля, 2017

      Руководитель МЧС предупредил россиян о погодных катаклизмах в июле

      869
      15:15, 03 июля, 2017

      Во Флориде пилота разбившегося самолета съел аллигатор

      11:55, 07 июля, 2017
      1025

      Видео с японским котом, умеющим крутить спиннер, стало хитом соцсетей

      773
      16:08, 03 июля, 2017

      В сети появилось новое видео iPhone 8

      637
      18:32, 03 июля, 2017

      Видео со щенком-велосипедистом стало хитом интернета

      626
      19:34, 06 июля, 2017

      Кашпировский начал проводить сеансы исцеления в США

      610
      16:29, 05 июля, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: возможный потоп и побег алиментщика заграницу

      Смертельное ДТП на трассе «Ижевск – Воткинск»

      Сергей Миронов провел прием граждан в Ижевске