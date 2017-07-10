Беспорядки в Индии могут привести к росту цен на элитный чай

Речь идет о сорте дарджилинг, который возделывают в окрестностях одноименного города.

Дарджилинг. Индия. Чаю сорта дарджилинг грозит подорожание на 20%. Такой прогноз делают эксперты в связи с обострением конфликта на севере страны, передают «Известия».

Причина – столкновения в одноименном округе Дарджилинг. Его жители, этнически близкие к непальцам гуркхи, требуют создания для себя отдельного штата. Из-за обострения конфликта сбор чая на данной территории прекратился.

По словам председателя Ассоциации производителей чая дарджилинг Винода Мохана, не убрано около 20% урожая. Это чревато потерей 40% выручки, заявил Мохан.

Как следствие, по мнению экспертов, в итоге чай дарджилинг может подорожать на 20%, что станет историческим максимумом. Между тем этот сорт чая и так является самым дорогим в мире.