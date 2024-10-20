Удмуртская спортсменка Яна Бурлакова стала чемпионкой мира по велоспорту

Баллеруп. Дания. Спортсменка из Ижевска стала чемпионкой мира в гите. Об этом сообщает министерство по физической культуре и спорту Удмуртии.

Чемпионат мира по велоспорту прошёл с 16 по 20 октября в городе Баллеруп в Дании. Спортсменка из Удмуртии Яна Бурлакова взяла золотую медаль в гите на 500 м с места. Девушка преодолела дистанцию с результатом 32,863.

«Я очень рада тому, что выступила здесь. Это моя первая майка чемпионки мира, что нереально круто, конечно. Не была уверена в своих силах, но была уверена, что покажу максимум», — прокомментировала победительница.

Напомним, что в начале октября Яна Бурлакова завоевала титул чемпионки России по велоспорту на треке. Она также взяла золото в дисциплине «гит» на 500 метров с места.