Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошли турниры «МогучУдмурт» по настольному хоккею — командный Кубок Удмуртии и Этап Кубка России.

Как рассказал «Сусанину» директор Ижевской лиги настольного хоккея, главный судья Этапа Кубка России Роман Бенца, по всей стране проходит семь таких этапов в семи разных городах. На состязание прибыл 41 игрок.

«Из других городов тоже приезжают, но с каждым годом становится больше наших игроков. Мы развиваем, популяризируем игру», — сказал Роман Бенца.

Он подчеркнул, что игра увлекательная и полезна для любого возраста. Ведь здесь не так важны физические усилия — развивается моторика и глазомер. Собеседник отметил, что в настоящий момент настольный хоккей официально не является видом спорта.

«В данный момент документы находятся в Минюсте на регистрации. Людям нравится настольный хоккей, всё больше участников к нам приходит. Считаю у настольного хоккея — большое будущее. Ведь проводятся не только чемпионаты России, но и чемпионаты миры. И начав здесь, можно дорасти до сборной, все перспективы есть», — подытожилсобеседник.