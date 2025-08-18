Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдёт суперсерия дворовых турниров по большому настольному хоккею «Серёга, выходи!» (18+). Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Соревнования посвящены 265-летнему юбилею Ижевска. Они пройдут 21 и 22 августа во всех районах города.

21 августа игры начнутся в 19:00. Места проведения:

— Индустриальный район: школа №56 и Столичный лицей;

— Октябрьский район: площадки на улицах Кирова, 5 и Холмогорова, 23;

— Первомайский район: школы №74 и №31;

— Устиновский район: школа №92 и 41 лицей;

— Ленинский район: площадки на улицах Клубная, 47 и Драгунова, 74.

— Также на спортивной площадке на улице Берша, 25 состоится Кубок мира по настольнику. Здесь встретятся иностранные студенты из стран Азии и Африки.

Попробовать себя в настольнике могут все желающие, для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке.

На следующий день, 22 августа, на Центральной площади с 16:00 до 20:00 состоятся игры среди школьников, ижевчан серебряного возраста, а также женских команд. Поучаствовать может также любой желающий.

«Настольник — это оригинальная спортивная игра, представляющая собой увеличенную версию настольного хоккея, где роль игровых фигур выполняют сами участники. Игру придумали в Ижевске весной 2020 года, в период действия ограничений в связи с распространением коронавируса. Настольник позволяет участникам свободно перемещаться по полю, но при этом соблюдать необходимую социальную дистанцию», — напоминают в администрации Ижевска.

