Глазов. Удмуртия. 21-22 февраля в Глазове проходит этап Кубка Удмуртии по автомодельному спорту (6+). Об этом сообщает администрация Глазова в соцсетях.

Соревнования автомоделистов проводит республиканская Федерация автомодельного спорта в честь Дня защитника Отечества.

Состязаются операторы радиоуправляемых моделей внедорожников: Buggy 2WD stock 17.5 (Багги), Buggy 4WD mod, SC-10 2WD, SC-10 4WD, Off-road 1/18 (Офф-роуд), Hobby 40+ (Хобби).