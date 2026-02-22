Закрыть
В Глазове проходит этап Кубка Удмуртии по автомодельному спорту

11:10, 22 февраля, 2026
Константин Ижболдин
журналист
#Глазов
Источник фото: ИА "Сусанин"
Соревнуются операторы радиоуправляемых моделей внедорожников.

Глазов. Удмуртия. 21-22 февраля в Глазове проходит этап Кубка Удмуртии по автомодельному спорту (6+). Об этом сообщает администрация Глазова в соцсетях. 

Соревнования автомоделистов проводит республиканская Федерация автомодельного спорта в честь Дня защитника Отечества.

Состязаются операторы радиоуправляемых моделей внедорожников: Buggy 2WD stock 17.5 (Багги), Buggy 4WD mod, SC-10 2WD, SC-10 4WD, Off-road 1/18 (Офф-роуд), Hobby 40+ (Хобби).

 

