Ижевск. Удмуртия. 15 августа в Ижевске состоялось открытие второй очереди Аллеи спортивной славы Удмуртии (0+). Об этом сообщается на сайте главы и правительства региона.

Новые объекты Аллеи образуют 43 фотостенда и один информационный стенд. В этом блоке представлены заслуженные работники физической культуры и спорта, тренеры, спортивные деятели, ветераны Великой Отечественной войны, внëсшие значительный вклад в развитие спортивной отрасли Удмуртии и страны. Проект приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На церемонию открытия второй очереди были приглашены 4-кратная олимпийская чемпионка Галина Кулакова, 2-кратная олимпийская чемпионка Тамара Тихонова, 3-кратная чемпионка СССР по лыжным гонкам Нина Парамонова, 3-кратный серебряный призёр Олимпийских игр Максим Вылегжанин.

Напомним, что Аллея спортивной славы открылась 2 года назад в честь 100-летия спортивной отрасли Удмуртии.