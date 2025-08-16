Закрыть
В Ижевске на Аллее спортивной славы Удмуртии появились новые объекты

15:33, 16 августа, 2025
Константин Ижболдин
журналист
#спорт\n#Галина Кулакова\n#память
Источник фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики
Аллея располагается вдоль «Сети-парка».

Ижевск. Удмуртия. 15 августа в Ижевске состоялось открытие второй очереди Аллеи спортивной славы Удмуртии (0+). Об этом сообщается на сайте главы и правительства региона. 

Новые объекты Аллеи образуют 43 фотостенда и один информационный стенд. В этом блоке представлены заслуженные работники физической культуры и спорта, тренеры, спортивные деятели, ветераны Великой Отечественной войны, внëсшие значительный вклад в развитие спортивной отрасли Удмуртии и страны. Проект приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

На церемонию открытия второй очереди были приглашены 4-кратная олимпийская чемпионка Галина Кулакова, 2-кратная олимпийская чемпионка Тамара Тихонова, 3-кратная чемпионка СССР по лыжным гонкам Нина Парамонова, 3-кратный серебряный призёр Олимпийских игр Максим Вылегжанин.

Напомним, что Аллея спортивной славы открылась 2 года назад в честь 100-летия спортивной отрасли Удмуртии. 

 

#спорт\n#Галина Кулакова\n#память