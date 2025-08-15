Ижевск. Удмуртия. Главным тренером мужской волейбольной команды «ИжГТУ-Динамо» стал Назар Жуков. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что Назар Жуков работает на разных должностях в коллективе уже более четырех лет. Попал в команду он в 2021 году в качестве игрока в амплуа «связующий». Затем по одному году был тренером по общей физической подготовке и старшим тренером.

В пресс-службе отмечают, что ранее на протяжении шести лет команду возглавлял Андрей Красноперов.

«Я хочу поблагодарить всех игроков, команду и болельщиков за поддержку и доверие на протяжении всего моего пути в «ИжГТУ-Динамо». В команде я был 8 лет как в роли игрока, так и в роли тренера. Вместе мы делили и взлёты, и падения. Но пришло время попрощаться, а мне попробовать себя в новом направлении. Спасибо всем за 8 увлекательных лет!», — прокомментировал уход со своего поста бывший тренер.

Наша справка: Назар Алексеевич Жуков родился 20 июля 1998 года в селе Берёзовка Чарышского района Алтайского края. Окончил Алтайский государственный университет (Институт социальных наук).

С 2021 года находится в составе волейбольной команды «ИжГТУ-Динамо».

Сезон 2024-2025 спортивный коллектив завершил на третьем месте Высшей лиги «Б».