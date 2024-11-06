Секции настольного тенниса для незрячих в Ижевске предложили новое помещение для занятий

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске секции тенниса для незрячих предложили переехать в новое помещение. Здание, где до недавнего времени проходили тренировки, вынуждено разместились коллективы из ДК «Спартак», который закрыли на ремонт. Об этом «Сусанину» сообщили в городской администрации.

Секция размещалась в здании по адресу: улица Клубная, 53 — в многофункциональном центре «Молодой гвардии». После переезда коллективов из ДК «Спартак» площадей на всех стало не хватать. Незрячим спортсменам для занятий оставили небольшое помещение площадью 17,2 кв. м, занятия перевели на график, потому что в смежном помещении проходили мероприятия.

Администрация предоставила для занятий секции другое помещение по адресу: улица Телегина, 52. Иных вариантов для размещения у города нет.

«Мы решили вместе с Федерацией спорта слепых Удмуртии это помещение взять. Правда, оно очень далеко и для некоторых спортсменов это может стать проблемой. Сейчас идёт работа по оформлению документов. Если условия позволят, то мы заключим договор на это помещение», — рассказала тренер секции, серебряный (2022 год) и бронзовый (2023 год) призёр чемпионата России по теннису для незрячих Елена Суслопарова.

В администрации города отметили, что срок полного капитального ремонта ДК «Спартак» составит не менее 1 года, если получится изыскать необходимые средства.