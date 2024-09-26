В поддержку людей с нарушениями слуха в парке Кирова в Ижевске организуют семейный велопробег

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в парке Кирова в поддержку людей с нарушениями слуха пройдёт семейный велопробег (0+). Об этом пишет сообщество городских общественных пространств «Парки Ижевска».

Мероприятие состоится 29 сентября с 10:00 до 12:00. Участники сделают разметку с мастером спорта международного класса по велоспорту, прокатятся на велосипеде со всей семьёй, посмотрят концерт и выиграют призы в лотерее. Помимо этого, горожане смогут поближе познакомиться и пообщаться с людьми с нарушением слуха и даже выучить несколько слов или фраз на языке жестов.

Чтобы принять участие в велопробеге нужно заранее зарегистрироваться.