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В поддержку людей с нарушениями слуха в парке Кирова в Ижевске организуют семейный велопробег

11:20, 26 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В поддержку людей с нарушениями слуха в парке Кирова в Ижевске организуют семейный велопробег
11:20, 26 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
66
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#велосипедисты\n#семья
Фото: unsplash.com (David Hellmann)
66
0

Мастер спорта международного класса по велоспорту проведёт для участников разминку.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в парке Кирова в поддержку людей с нарушениями слуха пройдёт семейный велопробег (0+). Об этом пишет сообщество городских общественных пространств «Парки Ижевска». 

Мероприятие состоится 29 сентября с 10:00 до 12:00. Участники сделают разметку с мастером спорта международного класса по велоспорту, прокатятся на велосипеде со всей семьёй, посмотрят концерт и выиграют призы в лотерее. Помимо этого, горожане смогут поближе познакомиться и пообщаться с людьми с нарушением слуха и даже выучить несколько слов или фраз на языке жестов. 

Чтобы принять участие в велопробеге нужно заранее зарегистрироваться. 

11:20, 26 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
66
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#велосипедисты\n#семья