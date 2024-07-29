Федерацию футбола Удмуртии возглавил депутат Госсовета Тимур Ягафаров

Ижевск. Удмуртия. Депутат Госсовета Удмуртии и руководитель депутатской фракции ЛДПР Тимур Ягафаров стал председателем Федерации футбола Удмуртии. Об этом стало известно в ходе голосования, 29 июля, на внеочередной конференции.

В ходе конференции о своей отставке заявил Андрей Маркин, руководивший Федерацией 19 лет. После этого прошли выборы нового председателя, где было представлено два кандидата – Тимур Ягафаров и Александр Симоненко.

«Сложно ожидать от отдельно взятого клуба «Зенит-Ижевск» впечатляющих результатов без постоянной стабильной спонсорской поддержки, позволяющей планировать и реализовывать долгосрочные программы развития. В работе Федерации необходимо стремиться усилить коммуникации со всеми заинтересованными лицами, начиная с детских клубов и заканчивая министерством спорта Удмуртии. Тогда мы сможем вовремя и качественно реагировать на проблематику, осуществлять организационно-контрольные функции в региональном футболе», — выступил со своей речью Тимур Ягафаров.

В результате голосования его избрали новым председателем Федерации футбола Удмуртии с результатом 23 голоса против двух у Александра Симоненко.

После оглашения результата Тимур Ягафаров поблагодарил коллег за поддержку: «С новыми силами и, действуя как единая команда, мы сможем многое», — завершил свою речь новоизбранный председатель Федерации.

Помимо этого, в ходе конференции прошли выборы ревизионной комиссии и выборы членов Совета Федерации футбола Удмуртии. В список членов Федерации вошел экс-председатель Федерации Андрей Маркин.