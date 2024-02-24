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Турнир по хоккею на валенках для детей с ОВЗ прошёл в Удмуртии

14:35, 24 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Турнир по хоккею на валенках для детей с ОВЗ прошёл в Удмуртии
14:35, 24 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
38
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дети-инвалиды\n#хоккей на валенках
Фото: Иван Губин (vk.com/school92udm)
38
0

В нём приняли участие ребята из разных районов республики.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии прошёл III Республиканский турнир «Хоккей на валенках» для детей с ОВЗ, который объединил 10 команд со всех уголков республики. Новостью в соцсетях поделился один из создателей ХНВЛ Михаил Смагин. 

По итогам турнира команда-победитель награждена переходящим кубком и дипломом, а каждый участник получил памятный подарок от команды организаторов. 

Первое место заняла команда ГКОУ УР «Школа №92» Ижевска, второе — команда ГКОУ УР «Кечёвская школа-интернат», третье — команда ГКОУ УР «Школа №47» Ижевска.

Педагоги школа №92 также провели увлекательные мастер-классы с участниками по изготовлению валенков-брелоков из фетра, магнитиков из глины, чеканки изображений на фольге.

«Хоккей на валенках доказал свою популярность и массовость, привлекая всё больше поклонников по всей Удмуртской Республике!» — подчеркивается в сообщении школы. Тем самым подтверждается основной лозунг движения ХНВЛ — «В хоккей может играть каждый!»

14:35, 24 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
38
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дети-инвалиды\n#хоккей на валенках