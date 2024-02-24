Турнир по хоккею на валенках для детей с ОВЗ прошёл в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии прошёл III Республиканский турнир «Хоккей на валенках» для детей с ОВЗ, который объединил 10 команд со всех уголков республики. Новостью в соцсетях поделился один из создателей ХНВЛ Михаил Смагин.

По итогам турнира команда-победитель награждена переходящим кубком и дипломом, а каждый участник получил памятный подарок от команды организаторов.

Первое место заняла команда ГКОУ УР «Школа №92» Ижевска, второе — команда ГКОУ УР «Кечёвская школа-интернат», третье — команда ГКОУ УР «Школа №47» Ижевска.

Педагоги школа №92 также провели увлекательные мастер-классы с участниками по изготовлению валенков-брелоков из фетра, магнитиков из глины, чеканки изображений на фольге.

«Хоккей на валенках доказал свою популярность и массовость, привлекая всё больше поклонников по всей Удмуртской Республике!» — подчеркивается в сообщении школы. Тем самым подтверждается основной лозунг движения ХНВЛ — «В хоккей может играть каждый!»