В Столичном лицее Ижевска появился новый дополнительный предмет «Доступный хоккей»

Ижевск. Удмуртия. Ижевские школьники начали осваивать дисциплины хоккейного троеборья. Тренировки проходят в рамках дополнительного урока «Доступный хоккей» на базе Столичного лицея. Об этом «Сусанину» рассказала автор проекта Светлана Федосова.

Светлана Федосова сама любит и участвует в хоккейном троеборье. После 35 лет работы учителем биологии она решила сменить направление деятельности, составила образовательную программу «Доступный хоккей», получила положительное заключение доктора педагогических наук Владимира Новокрещенова и предложила внедрить её в Столичном лицее. Руководитель учебного заведения Елена Пухарева дала согласие, и теперь в лицее проводятся занятия по обучению дисциплинам хоккейного троеборья.

С сентября 2023 года «Доступный хоккей» проводится в Столичном лицее в рамках занятий продлённого дня.

«Зимой мы тренируемся в хоккее на валенках, летом играем в настольник (увеличенная версия настольного хоккея, когда вместо фигурок играют люди, — прим. ред.), а в межсезонье — в настольный хоккей. Лицей приобрёл клюшки и два поля настольного хоккея, и мы начали проводить занятия для 1, 2, 3, 5 и 6 классов», — рассказала Светлана Федосова.

Полученные навыки ребята уже проверяют на практике, соревнуясь между собой в хоккейном троеборье. Первыми свои силы проверили шестиклассники. Уже прошли соревнования по настольному хоккею. В начале февраля состоялось соревнование по хоккею на валенках. Также в играх приняли участие команды родителей. Когда сойдёт снег, пройдут соревнования по настольнику. По итогам состязаний будет определён класс-победитель, которому вручат Кубок.

Ребята помладше начнут соревноваться между собой уже в марте.