Всероссийский марафон дворового хоккея стартовал в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. 10 декабря по всей России, в том числе и в Ижевске, стартовал марафон дворового хоккея (0+). Ижевск стал столицей турнира, сообщает пресс-служба администрации города.

Открытие марафона состоялось в 10:00 на территории Гуманитарного лицея по адресу улица Шишкина, 3.

Кроме этого, будут работать ещё две площадки — в лицее №41 и Столичном лицее.

Всего же участие в марафоне подтвердили около 20 населённых пунктов по всей стране. «Мы объединяем любителей дворового хоккея от Балтики до Чукотки в 5-часовом стриме!», — пишут организаторы.

К игре призывают присоединиться всех, а тем, кто не хочет выходить из дома, организаторы предлагают играть в настольный хоккей.

Онлайн-трансляция марафона доступна в группе Ассоциации дворового хоккея. Позднее «Сусанин» расскажет, как марафон прошёл в Ижевске.