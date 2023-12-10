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Всероссийский марафон дворового хоккея стартовал в Ижевске

10:29, 10 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
Всероссийский марафон дворового хоккея стартовал в Ижевске
10:29, 10 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
69
0
#хоккей на валенках\n#Ижевск\n#марафон\n#Удмуртия
Фото: vk.com/hockeynavalenkah
69
0

Участие в марафоне подтвердили около 20 населённых пунктов по всей стране.

Ижевск. Удмуртия. 10 декабря по всей России, в том числе и в Ижевске, стартовал марафон дворового хоккея (0+). Ижевск стал столицей турнира, сообщает пресс-служба администрации города.

Открытие марафона состоялось в 10:00 на территории Гуманитарного лицея по адресу улица Шишкина, 3. 

Кроме этого, будут работать ещё две площадки — в лицее №41 и Столичном лицее.

Всего же участие в марафоне подтвердили около 20 населённых пунктов по всей стране. «Мы объединяем любителей дворового хоккея от Балтики до Чукотки в 5-часовом стриме!», — пишут организаторы.

К игре призывают присоединиться всех, а тем, кто не хочет выходить из дома, организаторы предлагают играть в настольный хоккей.

Онлайн-трансляция марафона доступна в группе Ассоциации дворового хоккея. Позднее «Сусанин» расскажет, как марафон прошёл в Ижевске. 

10:29, 10 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
69
0
#хоккей на валенках\n#Ижевск\n#марафон\n#Удмуртия