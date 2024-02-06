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Более 140 человек заявились на участие в Чемпионате по зимней рыбалке на Ижевском пруду

12:00, 06 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Более 140 человек заявились на участие в Чемпионате по зимней рыбалке на Ижевском пруду
12:00, 06 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
274
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#зимняя рыбалка
Фото: Гленны Хауг на Unsplash
274
0

В этом году состязания будут проходить по ловле как на мормышку, так и на блесну.

Ижевск. Удмуртия. 10 февраля в рамках Всемирного дня пельменя на Ижевском пруду пройдёт Чемпионат по зимней рыбалке (16+). В этом году состязания пройдут на двух видах снастей. Об этом журналистам рассказал министр национальной политики Удмуртии Эдуард Петров.

Чемпионат стартует в 08:00 и продлится до 12:00. По словам Эдуарда Петрова, на участие в состязаниях зарегистрировались уже более 140 рыбаков. Также министр отметил, что ловля в этом году будет проводиться не только на мормышку, как в прошлом году, но и на блесну.

Зарегистрироваться и узнать подробности можно по ссылке

12:00, 06 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
274
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#зимняя рыбалка