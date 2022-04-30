Биатлонистке из Удмуртии Нигматуллиной стало стыдно называть сумму призовых выплат от региона

Ижевск. Удмуртия. Биатлонистке из Удмуртии Ульяне Нигматуллиной стало стыдно называть сумму выплаты призовых за олимпийскую медаль, которые она получит от региона. Об этом сообщает «Lenta.ru».

«Честно говоря, мне немножко стыдно называть сумму, потому что она меньше миллиона. Деньги будут выплачены в конце года. Насколько я знаю, вроде бы я одна с медалью от Удмуртской Республики», — сказала спортсменка.

За одну медаль она получит менее 900 тыс. рублей.

Напомним, что Ульяна Нигматуллина заняла второе место на прошедшей Олимпиаде в Пекине. Позже она получила медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.