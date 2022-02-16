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Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Нигматуллина заняла второе место на Олимпиаде в Пекине

13:20, 16 февраля, 2022
Андрей Бирюков
Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Нигматуллина заняла второе место на Олимпиаде в Пекине
13:20, 16 февраля, 2022
Андрей Бирюков
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#Удмуртия\n#спорт\n#биатлон\n#Олимпийские игры
Фото: unsplash.com
40
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Она бежала эстафету 4х6 км.

Пекин. Китай. Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Нигматуллина заняла второе место в составе российской команды на эстафете 4х6 км на Олимпиаде в Пекине.

Первое место заняла команда из Швеции с результатом 1:11:03,9, россияне оказались вторыми с результатом +12,0 от лидера, третье место у немцев — +37,4 от лучшего результата.

Вместе с удмуртской биатлонисткой в гонке участвовали россиянки Кристина Резцова, Ирина Казакевич и Светлана Миронова.

Напомним, ранее биатлонистка из Можги Ульяна Нигматуллина заняла 13 место в гонке-преследовании.

13:20, 16 февраля, 2022
Андрей Бирюков
40
0
#Удмуртия\n#спорт\n#биатлон\n#Олимпийские игры