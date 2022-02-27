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Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Нигматуллина получила орден «За заслуги перед Отечеством»

13:50, 27 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Нигматуллина получила орден «За заслуги перед Отечеством»
13:50, 27 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
206
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#Удмуртия\n#спорт\n#биатлон\n#медали\n#награды\n#Президент России
Фото: vk.com (Александр Варшавский)
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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении участников Олимпийских игр в Пекине.

Ижевск. Удмуртия. Спортсменку из Удмуртии Ульяну Нигматуллину наградили государственной наградой Российской Федерации. Об этом сообщает официальный интернет-портал правовой информации.

Указ президента России о присуждении наград за высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на XXIV Олимпийских играх 2022 года в Пекине, опубликовали 25 февраля.

Уроженка Удмуртии, биатлонистка Ульяна Нигматуллина получила медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Напомним, что девушка завоевала свои первые медали на Олимпиаде-2022. В смешанной эстафете она заняла третье место. Также спортсменка в составе российской команды взяла серебро на эстафете 4х6 км.

13:50, 27 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
206
0
#Удмуртия\n#спорт\n#биатлон\n#медали\n#награды\n#Президент России