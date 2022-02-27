Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Нигматуллина получила орден «За заслуги перед Отечеством»

Ижевск. Удмуртия. Спортсменку из Удмуртии Ульяну Нигматуллину наградили государственной наградой Российской Федерации. Об этом сообщает официальный интернет-портал правовой информации.

Указ президента России о присуждении наград за высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на XXIV Олимпийских играх 2022 года в Пекине, опубликовали 25 февраля.

Уроженка Удмуртии, биатлонистка Ульяна Нигматуллина получила медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Напомним, что девушка завоевала свои первые медали на Олимпиаде-2022. В смешанной эстафете она заняла третье место. Также спортсменка в составе российской команды взяла серебро на эстафете 4х6 км.