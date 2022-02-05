Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Нигматуллина завоевала первую медаль на Олимпиаде в Пекине

Пекин. Китай. Спортсменка из Удмуртии завоевала бронзу в смешанной эстафете на Олимпийских играх-2022. Об этом сообщает Союз биатлонистов России на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Нигматуллина бежала на первом этапе в смешанной эстафете. Вместе с ней к медали шли Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Российская сборная финишировала с результатом +1,5 сек. от лидера гонки.

Первое место заняли норвежцы, а второе за французами.