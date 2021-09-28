Спортсмен из Удмуртии взял золото на Чемпионате мира по пауэрлифтингу

Вячеслав Ельцов одержал победу в дисциплине «Становая тяга без экипировки».

Ижевск. Удмуртия. Спортсмен из Удмуртии Вячеслав Ельцов взял золото на чемпионате мира по пауэрлифтингу и силовым видам спорта. Как сообщила пресс-служба Минспорта республики, состязания прошли в рамках открытых международных игр «Золотой тигр – XV» в Екатеринбурге 25-26 сентября.

«Уроженец Пудема Вячеслав Ельцов одержал победу в дисциплине «Становая тяга без экипировки» в весовой категории 60 кг, среди ветеранов в возрасте 50-54 лет с результатом 162,5 кг, побив личный рекорд!» — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что в апреле 2021 года Вячеслав Алексеевич принял участие в открытом Кубке Европы по пауэрлифтингу и силовым видам спорта, где одержал победу в двух дисциплинах и выполнил нормативы мастера спорта по становой тяге и кандидата в мастера спорта по народной тяге.