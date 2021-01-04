Попробовать свои силы смогут все желающие.

Ижевск. Удмуртия. На стадионе «Зенит» в Ижевске 6 января пройдут городские соревнования по конькобежному спорту «Рождественские гонки». Об этом сообщают организаторы.

«Все желающие смогут попробовать свои силы и пройти дистанцию 100, 300, 500 метров и масс-старт, вход свободный», – отмечается в сообщении. Участники допускаются на любых коньках.

Торжественное открытие запланировано на 09:00. На старт спортсмены начнут выходить в 09:30.

Участников разделят на 4 возрастные группы. Ребята детского и младшего возрастов смогут пройти дистанцию 100+300 м., участники старше – 500 + масс-старт.

За 1, 2 и 3 места конькобежцев наградят медалями и дипломами.