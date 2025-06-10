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Спортсмен из Удмуртии завоевал две медали на чемпионате России по плаванию на открытой воде

09:24, 10 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Спортсмен из Удмуртии завоевал две медали на чемпионате России по плаванию на открытой воде
09:24, 10 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
43
0
#Удмуртия\n#Ростов-на-Дону\n#плавание\n#соревнования
Источник фото: unsplash.com (Todd Quackenbush)
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Денис Адеев занял второе место на дистанциях 5 и 10 км.

Ростов-на-Дону. Ростовская область. Спортсмен из Удмуртии завоевал серебряную медаль на чемпионате России по плаванию на открытой воде. Об этом сообщил министр спорта республики Денис Парахин на своей странице «ВКонтакте».

Денис Адеев стал вторым на дистанции 5 км. Отмечается, что это уже вторая награда пловца — ранее он завоевал серебро на дистанции 10 км.

«Поздравляю Дениса с отличными результатами! Огромная благодарность его тренеру Елене Николаевне Нургалеевой за подготовку спортсмена!», — написал Денис Парахин.

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09:24, 10 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
43
0
#Удмуртия\n#Ростов-на-Дону\n#плавание\n#соревнования