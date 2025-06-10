Ростов-на-Дону. Ростовская область. Спортсмен из Удмуртии завоевал серебряную медаль на чемпионате России по плаванию на открытой воде. Об этом сообщил министр спорта республики Денис Парахин на своей странице «ВКонтакте».

Денис Адеев стал вторым на дистанции 5 км. Отмечается, что это уже вторая награда пловца — ранее он завоевал серебро на дистанции 10 км.

«Поздравляю Дениса с отличными результатами! Огромная благодарность его тренеру Елене Николаевне Нургалеевой за подготовку спортсмена!», — написал Денис Парахин.